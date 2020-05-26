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Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

Koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğü Gaziantep'te alınan tedbirler, yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen vaka sayısındaki artış korkutuyor. Rehavetin neden olduğu artışta son 24 saatte 56 vaka tespit edildi. Bu artışla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 08:16
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Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise korona yakalananların sayısı artıyor.

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Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde kentte 56 kişide daha koronavirüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti.

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Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi. Kentte bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

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Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

VALİ HAKLI SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYOR

Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor.

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Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.