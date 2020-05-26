Gaziantep İstanbul'dan sonra ikinci sırada! İlde rehavet alarmı

Koronavirüs salgını ile mücadelenin sürdüğü Gaziantep'te alınan tedbirler, yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen vaka sayısındaki artış korkutuyor. Rehavetin neden olduğu artışta son 24 saatte 56 vaka tespit edildi. Bu artışla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 08:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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