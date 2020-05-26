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Haberler Galeri 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

Son dakika... Bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Türkiye'de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı yerler kapalı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli olmuştu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00'de sona erecek. Günün en çok aranılanları arasında hangi yerlerin açık olduğu yer alıyor. Peki, 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 09:23
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26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

26 Mayıs'ta marketler, eczaneler açık mı? Türkiye'de 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona eriyor. Koronavirüs nedeniyle bayramı bu yıl evlerinde kutlayan vatandaşlar, bugün hangi yerlerin açık olduğunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar açıklanmıştı. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

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26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre, 24-25-26 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

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26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasında fırınlar açık olacak.

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26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

26 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar 26 Mayıs'ta kapalı olacak.

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26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: