26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

Son dakika... Bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Türkiye'de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı yerler kapalı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli olmuştu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00'de sona erecek. Günün en çok aranılanları arasında hangi yerlerin açık olduğu yer alıyor. Peki, 26 Mayıs bugün marketler, eczaneler, bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağına fırınlar açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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