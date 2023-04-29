29 Nisan 2023, Cumartesi
Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar merkezi kurulacak!
Başkan Erdoğan ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST alanına TOGG aracı ile gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" diyen Aliyev, Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacağını duyurdu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 14:48
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