Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar merkezi kurulacak!

Bir yıl önce TEKNOFEST Bakü'de gerçekleştirilmişti ve Aziz kardeşimle birlikte iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan hep bir aradadır. Türkiye ve Azerbaycan dost kardeş ülkelerdir. Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan ve Türk dünyasının aziz şehridir.