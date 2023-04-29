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Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar merkezi kurulacak!

Başkan Erdoğan ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST alanına TOGG aracı ile gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" diyen Aliyev, Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacağını duyurdu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.04.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 14:48
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Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak!

Başkan Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST alanına gelen Aliyev çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür" diyen Aliyev, Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi kurulacağını duyurdu.

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Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Kardeş ülkede yeniden olduğum için çok mutluyum. Size halkımın selamlarını getirdim.

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Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak!

Bir yıl önce TEKNOFEST Bakü'de gerçekleştirilmişti ve Aziz kardeşimle birlikte iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan hep bir aradadır. Türkiye ve Azerbaycan dost kardeş ülkelerdir. Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan ve Türk dünyasının aziz şehridir.

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Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak!

BİZE GÜÇ VERDİ

Şuşa'nun azat edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize güç verdi.

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Aliyev duyurdu: Azerbaycan’da Bayraktar Merkezi kurulacak!

TÜRK ORDUSU DÜNYA ÇAPINDA EN ÖNDE OLAN ORDULARIN SIRASINDADIR

Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynuyor. Türk devletlerinin zirve toplantısında da tüm Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir. Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artıyor. Türk ordusu dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır.