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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Lise ders seçimi için kritik tarih... AÖL son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Lise ders seçimi için kritik tarih...
AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme tarihi öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Lise öğrenim sürecinin açıköğretim üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler için MEB tarafından beklenen tarih açıklaması geldi. 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerin kayıtlarının sistem tarafından otomatik olarak yenileneceği bildirilmişti. İşte, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Lise ders seçimi için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 00:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 00:01
AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemi son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖL kayıt yenileme tarihi için MEB tarafından son dakika açıklamaları geliyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavlara girmeye hak kazanıyor. İşte, AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Açık Lise ders seçimi için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL 2.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2.dönem sınavları 25 Mart tarihinde başlayacak ve online olarak gerçekleştirilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME DETAYLARI
AÖL kayıt yenileme ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapıldı;"Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.
(Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)Ancak Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin (herhangi bir nedenle otomatik kayıt yenileme işleminin yapılmasına engel bir durumu olan öğrencilerimizin) 8 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.