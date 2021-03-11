Bilim Kurulu son dakika: Cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı...

Cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı geldi. 11 Mart'ta toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Mutasyonlu virüsle ilgili uyarılar peş peşe gelmeye başlarken, hafta sonu kısıtlamalarının kaldırıldığı illerde yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Normalleşme sonrasında bazı illerde vaka sayılarında artış olması sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı...