Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı... Bilim Kurulu son dakika: Cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı...
Cumartesi yasakları geri mi gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni normalleşme sonrasında düşük ve orta riskli illerde Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Ancak vaka sayılarında yaşanan yükselme sonrasında yasakların geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, Cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 17:17
Cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı geldi. 11 Mart'ta toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Mutasyonlu virüsle ilgili uyarılar peş peşe gelmeye başlarken, hafta sonu kısıtlamalarının kaldırıldığı illerde yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Normalleşme sonrasında bazı illerde vaka sayılarında artış olması sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, cumartesi yasakları geri mi gelecek? O iller için dikkat çeken uyarı...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?
Hafta içi sokağa çıkma yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın hemen ardından yapılan açıklama ile Türkiye genelinde uygulanmaya devam eden hafta içi sokağa çıkma yasağının saat 21:00 sabah 05:00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?
Kabine Toplantısı'nın hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhrubaşkanı Erdoğan düşük-orta riskli illerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığını Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha Pazar günleri sokağa çıkma yasağının devam edeceği açıklanmıştı.
Cumartesi günleri akşam saat 21:00'a kadar yüksek ve çok yüksek riskli illerde yasak uygulanmayacak. Cumartesi akşam saat 21:00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı bu illerde Pazartesi sabah 05:00'e kadar devam edecek. denildi.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)