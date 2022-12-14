Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

Temmuz 1988'de Arnault, LVMH'nin hisselerinin %24'üne sahip olan Guinness ile bir holding şirketi kurmak için 1.5 milyar dolara anlaşma sağladı. Louis Vuitton grubunun "bloke edici bir azınlık" oluşturmak için LVMH'nin hisselerini satın aldığı yönündeki söylentilere yanıt olarak Arnault, LVMH'nin %13.5 daha fazlasını satın almak için 600 milyon dolar harcadı ve bu onu LVMH'nin en büyük hissedarı yaptı.