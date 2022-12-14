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Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?
Bernard Arnault kimdir? Tesla ve SpaceX'in kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Bu gelişmelerin ardından Arnault'un hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler? İşte cevaplar...