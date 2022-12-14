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Haberler Galeri Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

Bernard Arnault kimdir? Tesla ve SpaceX'in kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Bu gelişmelerin ardından Arnault'un hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 10:52
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Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir? Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerinde kan kaybeden ünlü milyarder Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı. Peki, dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Bernard Arnault'un şirketleri ve markaları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

ELON MUSK UNVANINI KAPTIRDI

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alması ve Tesla'nın hisselerinde yaşanan düşüş sonrası, dünyanın en zengin insanı unvanını kaptırdı. Dünyanın en zengin insanı Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault oldu.

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Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault, 5 Mart 1949 tarihinde Fransa'nın Roubaix kentinde dünyaya gedi. Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Kariyerine 1971'de babasına ait bir şirket olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı ve 1978'den 1984'e kadar burada başkanlık yaptı.

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Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

1984 yılında bir lüks eşya şirketi olan Financière Agache'yi satın aldı. Financière Agache'nin CEO'su oldu ve ardından kargaşa içindeki bir tekstil şirketi olan Boussac Saint-Frères'in kontrolünü ele geçirdi. Arnault, Christian Dior markasını ve Le Bon Marché mağazasını elinde tutarak şirketin neredeyse tüm varlıklarını sattı.

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Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kimdir, kaç yaşında? Bernard Arnault serveti ne kadar? Şirketleri ve markaları neler?

Temmuz 1988'de Arnault, LVMH'nin hisselerinin %24'üne sahip olan Guinness ile bir holding şirketi kurmak için 1.5 milyar dolara anlaşma sağladı. Louis Vuitton grubunun "bloke edici bir azınlık" oluşturmak için LVMH'nin hisselerini satın aldığı yönündeki söylentilere yanıt olarak Arnault, LVMH'nin %13.5 daha fazlasını satın almak için 600 milyon dolar harcadı ve bu onu LVMH'nin en büyük hissedarı yaptı.