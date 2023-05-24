SMA hastalığı nedir, ne zaman ortaya çıkar? SMA teşhisi nasıl konur? Tedavisi, belirtileri, SMA testi...

"SMA nedir, tedavisi var mı, bulaşıcı mı?" sorularının cevabı merak konusu oldu. Tıp dilindeki adıyla Spinal Musküler Atrofi, batı ülkelerinde daha sık görülmekle birlikte son dönemlerde ülkemizde de yaygınlaşan bir hastalıktır. Tedavisi oldukça maaliyetli bir hastalık olan SMA için farkındalık çalışmaları da yürütülmektedir. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, "SMA nasıl ortaya çıkar, hamilelikte belli olur mu?" gibi soruların da cevabını araştırıyor. İşte, SMA hastalığı hakkında tüm ayrıntılar...