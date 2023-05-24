24 Mayıs 2023, Çarşamba
Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...
Depremzede öğrencilere burs müjdesi son dakika duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilimizde yıkıma neden olan büyük deprem felaketinden etkilenen afetzede öğrencilere burs verileceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bugün, konuya dair merak edilenler sorulara cevap verdi. Peki, KYK kredileri bursa döünüşecek mi?, "Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl yapılır" İşte, MEB son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:16
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