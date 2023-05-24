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Haberler Galeri Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

Depremzede öğrencilere burs müjdesi son dakika duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 ilimizde yıkıma neden olan büyük deprem felaketinden etkilenen afetzede öğrencilere burs verileceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise bugün, konuya dair merak edilenler sorulara cevap verdi. Peki, KYK kredileri bursa döünüşecek mi?, "Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl yapılır" İşte, MEB son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:16
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Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

"Depremzede öğrencilere burs başvuru nasıl yapılır?" sorusu MEB tarafıdnan yapılan açıklama sonrası sorgulanmaya başladı. Başkan Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında evi ve iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verileceğini ve KYK kredisi alanların kredilerinin bursa dönüştürüleceğini duyurmuştu. Peki, Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? İşte haberin ayrıtıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

BAKAN ÖZER MÜJDEYİ AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Sn. Cumhurbaşkanımız açıkladı: CB kararnamesi yayınlandı. Depremde annesini, babasını veya vasisini kaybeden öğrencilerin tamamını burs kapsamına aldık. Bir de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bursluluk sınavı var. Bu sınavımızı 3 Eylül 2023 tarihinde yapacağız.

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Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

Bu bursluluk sınavında verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı. Bu sayıyı 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin adet kontenjanı deprem bölgesindeki öğrenciler için kullanacağız. Bu bursu başarılı olan tüm öğrencilerimize mümkün olduğunca yararlandırmaya çalışacağız. Bursluluk sınavında 1. dönem konuları yer alacak.''

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Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

KYK KREDİLERİ BURS MU OLACAK?

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik." dedi.

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Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

DEPREMZEDE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Depremzede öğrencilere verilecek burslar hakkında henüz tutar ve başvuru şartları konularında açıklama yapılmadı. Konuya ilişin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.