Bakan Özer müjdeyi duyurdu! Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? KYK kredisi bursa dönüşecek mi? Ortaöğretim...

Bu bursluluk sınavında verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı. Bu sayıyı 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin adet kontenjanı deprem bölgesindeki öğrenciler için kullanacağız. Bu bursu başarılı olan tüm öğrencilerimize mümkün olduğunca yararlandırmaya çalışacağız. Bursluluk sınavında 1. dönem konuları yer alacak.''