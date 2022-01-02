02 Ocak 2022, Pazar
"Dolardaki operasyon devam edecek" Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler
Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar. Prof. Dr. Zehir, dolara yönelik yapılan operasyonların devam edeceğine dikkat çekti. 19 liraya kadar yükselen ve hükümetin hamlesiyle birlikte 10 lira bandına kadar gerileyen doların 3 Ocak'tan sonraki seyri nasıl olacak? Dolar düşecek mi yükselecek mi? Hükümetten önümüzdeki hafta içi dövize yeni bir hamle gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 23:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 23:15
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