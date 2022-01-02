"Dolardaki operasyon devam edecek" Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler

DOLAR YENİDEN NEDEN YÜKSELDİ?

Prof. Dr. Zehir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Dolar 19 liradan hükümetimizin aldığı tedbirler sonrasında 10 lira bandına kadar inmişti. Şirketlerin yılbaşı hesap kapatmaları nedeniyle dolar talebi oldu. Bu sebeple dolar 13.20 TL seviyelerine kadar çıkı. Bu hafta başı itibariyle yarından (3 Ocak) itibaren doların düşüşünü göreceğiz. Geçen hafta bandına kadar (11-12 lira) kadar gerileyeceğini görüyoruz.