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Haberler Galeri "Dolardaki operasyon devam edecek" Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler

"Dolardaki operasyon devam edecek" Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler

Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir'den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar. Prof. Dr. Zehir, dolara yönelik yapılan operasyonların devam edeceğine dikkat çekti. 19 liraya kadar yükselen ve hükümetin hamlesiyle birlikte 10 lira bandına kadar gerileyen doların 3 Ocak'tan sonraki seyri nasıl olacak? Dolar düşecek mi yükselecek mi? Hükümetten önümüzdeki hafta içi dövize yeni bir hamle gelecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.01.2022 23:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 23:15
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Dolardaki operasyon devam edecek Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler

DOLARIN DÜŞECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Daha önce 19 liraya kadar yükselen doların düşeceğini tahmin eden Prof. Dr. Cemal Zehir, doların yeniden yükselişe geçmesi sonrası A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. "Canan Barlas ile Gündem" programına katılan Ekonomist Zehir, dolardaki anlık yükselişin geçici olduğunu belirtti. Peki dolar düşecek mi, yükselecek mi? 3 Ocak'tan sona seyri nasıl olacak? Hükümetten dövize yeni hamle gelir mi?

Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolardaki operasyon devam edecek Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler

DOLAR YENİDEN NEDEN YÜKSELDİ?

Prof. Dr. Zehir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Dolar 19 liradan hükümetimizin aldığı tedbirler sonrasında 10 lira bandına kadar inmişti. Şirketlerin yılbaşı hesap kapatmaları nedeniyle dolar talebi oldu. Bu sebeple dolar 13.20 TL seviyelerine kadar çıkı. Bu hafta başı itibariyle yarından (3 Ocak) itibaren doların düşüşünü göreceğiz. Geçen hafta bandına kadar (11-12 lira) kadar gerileyeceğini görüyoruz.

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Dolardaki operasyon devam edecek Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler
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Dolardaki operasyon devam edecek Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler

DOLARDAKİ OPERASYON DEVAM EDECEK

Dolar üzerinden bu operasyonlar devam edecektir. Her ne kadar hükümetimiz tedbirler almış olsa da karşı taraf rahat durmuyor. 11-12 liraya kadar gerilediği gibi harekete geçiyorlar.

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Dolardaki operasyon devam edecek Ünlü ekonomistten A Haber canlı yayında flaş sözler