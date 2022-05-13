DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına hazırlanan öğrenciler, bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların ardından sınav ücreti yatırılara başvurular tamamlanacak. Şimdi ise gözler başvuru aşamasına çevrildi. Peki, DGS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte 2022 DGS hakkında merak edilenler...