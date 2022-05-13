13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru kılavuzu, 2022 DGS'ye başvuru yapacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ön lisans programlarından mezun olup eğitimini lisans düzeyinde devam ettirmek isteyen öğrenciler heyecan içinde DGS başvuru sürecini araştırıyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:33
  • 1
  • 15
DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavına hazırlanan öğrenciler, bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların ardından sınav ücreti yatırılara başvurular tamamlanacak. Şimdi ise gözler başvuru aşamasına çevrildi. Peki, DGS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte 2022 DGS hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2022 DGS BAŞVURU NE ZAMAN?

2022 DGS başvuruları, 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

  • 3
  • 15
DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

  • 4
  • 15
DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2022 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS kılavuzu henüz yayınlanmadığı için sınav ücreti de henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 150 TL olarak belirlenmişti.

  • 5
  • 15
DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

2022 DGS NE ZAMAN?

2022 DGS, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.