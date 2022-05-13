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DGS başvuru kılavuzu 2022: ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
DGS başvuru kılavuzu, 2022 DGS'ye başvuru yapacak adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Ön lisans programlarından mezun olup eğitimini lisans düzeyinde devam ettirmek isteyen öğrenciler heyecan içinde DGS başvuru sürecini araştırıyor. Peki, DGS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? ÖSYM DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte cevaplar...