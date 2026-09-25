21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi oluyor? AK Parti'den tarihi adım: Resmi tatil süresi 16,5 güne yükseliyor

21 Mart Nevruz Günü'nün Türkiye'de resmi tatil ilan edilmesine yönelik hazırlıklarda sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin ekim ayında TBMM'ye sunulması beklenirken, teklifin yasalaşması halinde yıllık resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce 21 Mart'ın "Baharın ve Kardeşliğin Bayramı" ilan edilmesine ilişkin çağrısı da yeniden gündemde.

Baharın ve kardeşliğin simgesi olan 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi için AK Parti harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce işaretini verdiği tarihi düzenlemede son aşamaya gelinirken, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'deki toplam resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak, Türk dünyası ortak bir bayramda daha buluşmuş olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ: MECLİS'E GELİYOR Nevruz Bayramı'nın resmi tatil statüsüne kavuşturulması konusu yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. AK Parti, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olmasına yönelik hazırlanan yeni yasa düzenlemesinde son aşamaya geldi.

Konuya ilişkin daha önce önemli mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "21 Mart'ı biz de, arkama dönüyorum ve bakıyorum, Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Hep birlikte bu adımı atacağız inşallah" ifadelerini kullanmıştı. NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ OLACAK? Erdoğan'ın bu çağrısının ardından gözlerin çevrildiği AK Parti kurmayları, teklife son şeklini vermek üzere çalışmalarını hızlandırdı.

TÜM TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI OLACAK Hazırlanan kanun teklifinin yalnızca Türkiye için değil, tüm Türk dünyasının birlik ve beraberliği açısından da stratejik bir adım olması hedefleniyor. Hâlihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olarak coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı'nın, Türkiye'de de hayata geçirilecek yasal düzenlemeyle birlikte tüm Türk dünyasının ortak resmi bayramı haline gelmesi amaçlanıyor.