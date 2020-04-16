Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczane çalışma saatleri nasıl? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk görülen koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz maske için başvuruların e-Devlet üzerinde alınacağını açıkladı. Başvuru yapan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından SMS kodu gönderiliyor. Bu kod ile eczanelerden ücretsiz maske alınabilecek. Peki, eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...