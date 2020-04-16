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Haberler Galeri Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Son dakika... Eczane çalışma saatleri nasıl? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti. Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasının ardından eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 17:20
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Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczane çalışma saatleri nasıl? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk görülen koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ücretsiz maske için başvuruların e-Devlet üzerinde alınacağını açıkladı. Başvuru yapan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından SMS kodu gönderiliyor. Bu kod ile eczanelerden ücretsiz maske alınabilecek. Peki, eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...

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Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

İstanbul Valisi Yerlikaya, "İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir" dedi. Ankara İzmir ve Kırıkkale'de ise eczaneler koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI??

İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan açıklamada;

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Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

"18 Nisan Cumartesi günü

09.00-18.00 arası: 18 Nisan, 18 Temmuz ve 18 Ekim 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir.

18.00 sonrası: 18 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti vermeye devam edecektir.

19 Nisan Pazar günü;

Sadece 19 Nisan 2020 nöbetçi eczaneleri ilaç hizmeti verecektir." denildi.

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Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İL İL ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İSTANBUL:

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.