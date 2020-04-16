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Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Son dakika... Eczane çalışma saatleri nasıl? Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti. Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasının ardından eczanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 17:14Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 17:20