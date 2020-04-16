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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Ramazan ayı heyecanla bekliyor. 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruçun bu ayda tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif', İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet Ramazan takvimi...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 16:39Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 16:50