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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Ramazan ayı heyecanla bekliyor. 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruçun bu ayda tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif', İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Peki, Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet Ramazan takvimi...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 16:50
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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan takvimi yayımlandı. İslam alemi için son derece önemli olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan ayı için geri sayım başladı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2020 oruç ne zaman tutulur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN AYIN KAÇINDA? 2020 ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

2019 yılı Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlayacak. İlk sahura 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak.

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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak.

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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi:

23 Mayıs Cumartesi (Arefe günü),
24 Mayıs Pazar (1.Gün),
25 Mayıs Pazartesi (2.Gün),
26 Mayıs Salı (3.Gün) günü kutlanacak.

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Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı: