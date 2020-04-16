Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan takvimi yayımlandı. İslam alemi için son derece önemli olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan ayı için geri sayım başladı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2020 oruç ne zaman tutulur? İşte konu ile ilgili merak edilenler...