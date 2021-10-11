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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

Suriye'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit polis Cihat Şahin'in oğlu Araf Tuğra Şahin'ın babasının tabutuna bakarak ağladığı anlar yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 11:58
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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kasabası yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, dün akşam PKK/YPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı.

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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

Şehit özel harekat polisleri Şahin ve Doğan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

BABASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI
Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis Cihat Şahin'in oğlu Araf Tuğra Şahin, babasının tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

Şehit polisin eşi Öznur Şahin de tören sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şehit polislerden

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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

Fatih Doğan'ın yakınları ile 3 aylık hamile olan eşi Emine Yüksel Doğan da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak, gözyaşı döktü.