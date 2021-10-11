Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kasabası yakınlarında devriye görevi yapan TSK'ya ait konvoya, dün akşam PKK/YPG'li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı.