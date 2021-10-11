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Fırat Kalkanı şehitlerine acı veda! Yürek yakan kareler: Babasının tabutuna bakarak ağladı
Suriye'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit polis Cihat Şahin'in oğlu Araf Tuğra Şahin'ın babasının tabutuna bakarak ağladığı anlar yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:49Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 11:58