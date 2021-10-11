Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,