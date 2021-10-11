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Haberler Galeri Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 jandarma bekçi alımı başvuru ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyenler Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmanın yollarını araştırıyor. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 10 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Asayiş olaylarına müdahale eden çarşı ve mahalle bekçiliği geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanmıştı. Peki; 2021 jandarma bekçi alımı başvuru başladı mı? Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:53
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Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Ülkemizde binlerce bekçi sokaklarda görev yapmaya başladı. Çarşı ve mahalle bekçileri özellikle geceleri sokaklarda asayişi sağlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine de 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle bekçi alımı için JGK personel alımı ilanları yakından takip edilmeye başlanmıştı. Peki; 2021 jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

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Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

2021 JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

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Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),