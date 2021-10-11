11 Ekim 2021, Pazartesi
Jandarma bekçi alımı başvuru 2021! JGK Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor?
Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 jandarma bekçi alımı başvuru ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyenler Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmanın yollarını araştırıyor. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 10 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Asayiş olaylarına müdahale eden çarşı ve mahalle bekçiliği geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanmıştı. Peki; 2021 jandarma bekçi alımı başvuru başladı mı? Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:53
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