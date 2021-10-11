OGM mülakatsız personel alımı başladı! 2021 OGM personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Şartlar...

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak.