OGM mülakatsız personel alımı başladı! 2021 OGM personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Şartlar...
OGM personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak sözleşmeli personel alımında süreç başladı. Başvuru işlemlerinin ardından adaylar yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. Söz konusu ilanda yapılan açıklamada, alımlarda sınav ve mülakat yapılmayacağı bildirildi. Peki, 2021 OGM personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? OGM başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.10.2021
11:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021
11:05
OGM mülakatsız personel alımı başladı! Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere sınavsız ve mülakatsız personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından adaylar başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. OGM personel alımı şartları ve başvuru detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 OGM personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? OGM başvuru şartları nelerdir? İşte İşte cevaplar...
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OGM PRSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
OGM personel alımı için başvurular 11 - 20 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler. Her aday belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecek. Adaylar belirtilen pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecek.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.