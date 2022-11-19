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13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...
Lisans mezunu 8.160 erkek, 2.240 kadın, önlisans mezunu 800 erkek, 1.800 kadın olmak üzere toplam 13.000 polis öğrenci alımı için süreç devam ediyor. 29. Dönem POMEM kapsamında başvuru yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, henüz başvuru yapamayan adaylar ise son tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...