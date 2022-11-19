13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 2021 veya 2022 KPSS sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından polis öğrenci alımı yapılacak. 29. Dönem POMEM kapsamında 13 bin polis alımı için son günlere girildi. 14 Kasım'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. Peki, 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...