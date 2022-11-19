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Haberler Galeri 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

Lisans mezunu 8.160 erkek, 2.240 kadın, önlisans mezunu 800 erkek, 1.800 kadın olmak üzere toplam 13.000 polis öğrenci alımı için süreç devam ediyor. 29. Dönem POMEM kapsamında başvuru yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, henüz başvuru yapamayan adaylar ise son tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 17:05
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13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 2021 veya 2022 KPSS sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından polis öğrenci alımı yapılacak. 29. Dönem POMEM kapsamında 13 bin polis alımı için son günlere girildi. 14 Kasım'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. Peki, 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Kasım'da başlayan 29. Dönem POMEM aday belirleme ön başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ön başvuru sonuç tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER! 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları...

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)