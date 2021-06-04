Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Bu gelişmelerin ardından ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda hafta sonu yasakları ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hafta sonu sokağa çıkma saatleri belli oldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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