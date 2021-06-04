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Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Bu gelişmelerin ardından ikinci kademeli normalleşme sürecine geçildi. Bu kapsamda hafta sonu yasakları ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hafta sonu sokağa çıkma saatleri belli oldu. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 11:51
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Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Hafta sonu yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Aylardır uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının detaylarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

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Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? 5-6 HAZİRAN'DA...

Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı 1 güne düşürüldü. Buna göre, tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sadece pazar günü gerçekleştirilecek. 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak pazar gününün tamamını kapsayacak ve 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

'HAZİRAN AYI NORMALLEŞME TEDBİRLERİ' KONULU GENELGE

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

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Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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Son dakika: Bu hafta sonu yasak var mı? 5-6 Haziran Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."