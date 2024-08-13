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Haberler Galeri Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de dünyaya seslenecek! İsrail zulmünü haykıracak

Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de dünyaya seslenecek! İsrail zulmünü haykıracak

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Türkiye ise zalime ve zulme karşı her zaman dik duruş sergilemeye devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Ayrıca Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek. Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Haniye şehit edilmeseydi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirecekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:25
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu’na dünyaya seslenecek!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarına devam ederken Türkiye ise her defasında zalimin ve zulmün karşısında dik durmaya devam ediyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu’na dünyaya seslenecek!

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu’na dünyaya seslenecek!

Abbas, 15 Ağustos'ta ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu’na dünyaya seslenecek!

Görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis'te bir araya gelecek. Genel Kurul, saat 15.00'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a söz verilecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu’na dünyaya seslenecek!

Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak.