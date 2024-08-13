13 Ağustos 2024, Salı
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de dünyaya seslenecek! İsrail zulmünü haykıracak
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Türkiye ise zalime ve zulme karşı her zaman dik duruş sergilemeye devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Ayrıca Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek. Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Haniye şehit edilmeseydi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirecekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:25