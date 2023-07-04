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Haberler Galeri FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'dan CHP'li isme "kaset" mesajı: Uygunsan tekneye gel

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'dan CHP'li isme "kaset" mesajı: Uygunsan tekneye gel

FETÖ'nün belediyeler imamı olan Erkan Karaarslan ile CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında olduğu 15'i tutuklu 27 sanıklı dava hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede Karaarslan'ın CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e mesaj atarak bazı kasetlerden bahsettiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:41
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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’dan CHP’li isme kaset mesajı: Uygunsan tekneye gel

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle ilgili yeni detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’dan CHP’li isme kaset mesajı: Uygunsan tekneye gel

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlamasıyla cezaevine gönderilen Erkan Karaarslan'ın dijital materyalleri ve maillerinden Aydın Büyükşehir Belediyesinin üst düzey bürokratı çıktı. Yapılan incelemelerde suç örgütü ağının ne kadar geniş olduğu gözler önüne serildi.

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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’dan CHP’li isme kaset mesajı: Uygunsan tekneye gel

CHP'Lİ BÜROKRATI TEKNEYE ÇAĞIRMIŞ
İddianamenin 153. sayfasında Erkan Karaarslan'ın rehberinde Önder diye kayıtlı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e 27 Haziran 2020'de "Herkesin derdi kasetler.

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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’dan CHP’li isme kaset mesajı: Uygunsan tekneye gel

Uygunsan Muğla Göcek'te tekneye gel görüşelim" dediği belirlendi. İddianamede Karaarslan ile Yeğen arasında konuşulan kasetlerin ne olduğu konusunda tespit yapılamadığı, konunun yoruma açık konu olduğu belirtildi.

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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’dan CHP’li isme kaset mesajı: Uygunsan tekneye gel

Ayrıca Erkan Karaarslan'ın Önder Yeğen ile çok yakın irtibatı olduğu, belediyede yapılacak işler ile ilgili birçok mailinde Yeğen'e emir ve talimat verdiğinin tespit edildiği vurgulandı.