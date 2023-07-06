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Haberler Galeri En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

Temmuz ayı memur zammı 2023! En düşük öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. TÜİK 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon TEFE-TÜFE verilerini paylaştı. Memur ve emeklilerin maaşları da yeniden hesaplandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen önümüzdeki aydan itibaren yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, en düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2023 kademeye göre öğretmen maaşları...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:49
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En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin gözü "Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlaro 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. İşte 2023 öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen zammında son durum...

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklilere verilecek zam, ilk 6 aydaki enflasyonla belirlenen yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar olacak..

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

REFAH PAYI HARİÇ MEMUR MAAŞLARI (TL)

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 20.724,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 24.361,06

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En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

Memur (üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 12.632,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 14.848,92
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 18.246,00
Yüzde 17.55 zamlı maaş: 21.448,17