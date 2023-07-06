En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklilere verilecek zam, ilk 6 aydaki enflasyonla belirlenen yüzde 8'lik ilk yarı zammı arasındaki fark kadar olacak..