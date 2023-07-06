06 Temmuz 2023, Perşembe
En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...
Temmuz ayı memur zammı 2023! En düşük öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. TÜİK 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon TEFE-TÜFE verilerini paylaştı. Memur ve emeklilerin maaşları da yeniden hesaplandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan binlerce öğretmen önümüzdeki aydan itibaren yeni maaşlarına kavuşacak. Peki, en düşük uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2023 kademeye göre öğretmen maaşları...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:49
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