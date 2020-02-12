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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'ye olan desteği eski tweetleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya hesabından FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek veren CHP'li Özel, terör örgütünü sahiplenmesiyle de dikkat çekti. İşte 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi için de 'tiyatro' diyen partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal açıklamaları...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:59
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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri

Siyasetin gündemine "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması hakimken CHP tüm söylemlerinin aksine FETÖ'ye terör örgütü diyemeyen ve örgütün kumpaslarına açıkça destek veren isimleri bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri

CHP'de FETÖ'cülerin ve FETÖ kumpaslarının gönüllü sözcülüğünü yapan isimlerden bir tanesi de Grup Başkanvekili Özgür Özel. CHP'li Özgür Özel'in özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümeti devirme kumpasına nasıl sahip çıktığı ve destek verdiği açıkça görülüyor.

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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri

Terör örgütüyle aynı söylemlere tutunan Özel, hükümeti devirme uğruna darbecilerin ihanetine göz yumuyor.

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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri

İŞTE CHP'Lİ ÖZEL'İN 17-25 ARALIK SÜRECİNDE FETÖ KUMPASINA DESTEK TWEETLERİ

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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri