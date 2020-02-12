FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'ye olan desteği eski tweetleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya hesabından FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek veren CHP'li Özel, terör örgütünü sahiplenmesiyle de dikkat çekti. İşte 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi için de 'tiyatro' diyen partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal açıklamaları...