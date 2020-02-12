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FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasını destekleyen CHP'li Özgür Özel'in skandal tweetleri
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'ye olan desteği eski tweetleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Sosyal medya hesabından FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek veren CHP'li Özel, terör örgütünü sahiplenmesiyle de dikkat çekti. İşte 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi için de 'tiyatro' diyen partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in skandal açıklamaları...
Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:59
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