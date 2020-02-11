11 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…

Kar tatili olan iller 12 Şubat günü için araştırılıyor. 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller listesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Valilik MEB açıklamaları kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde yoğun şekilde merak ediliyor. Yarın için kar tatili olan iller için duyurular peş peşe geliyor. Meteoroloji verilerine göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretim hayatında aksama yaşanmaya devam ediyor. İşte, 12 Şubat kar tatili olan iller…

Giriş Tarihi: 11.02.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 19:41
  • 1
  • 9
12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…

12 Şubat kar tatili olan iller öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Kar tatil olan iller listesi merak ediliyor. Kar yağışının devam ettiği illerde yarın okulların tatil olup olmadığını araştıran öğrenciler, 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller araştırması yapıyor. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Soğuk hava ve kar yağışının etkisini gösterdiği İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden kar tatili haberleri peş peşe geliyor. İşte kar tatiline ilişkin son açıklamalar!

  • 2
  • 9
12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…

KAR TATİLİ OLAN İLLER! (12 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

BİTLİS

Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

  • 3
  • 9
12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…

TOKAT

Tokat'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.
Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarınki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.

  • 4
  • 9
12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…

GİRESUN

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

  • 5
  • 9
12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, "İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.