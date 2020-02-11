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12 Şubat kar tatili olan iller listesi! Kar tatili yarın nerelerde var? İşte Valilik MEB açıklamaları…
Kar tatili olan iller 12 Şubat günü için araştırılıyor. 12 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller listesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Valilik MEB açıklamaları kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde yoğun şekilde merak ediliyor. Yarın için kar tatili olan iller için duyurular peş peşe geliyor. Meteoroloji verilerine göre İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretim hayatında aksama yaşanmaya devam ediyor. İşte, 12 Şubat kar tatili olan iller…
Giriş Tarihi: 11.02.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 19:41
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