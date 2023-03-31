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Haberler Galeri FETÖ'cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park'a gittiği ortaya çıktı

FETÖ'cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park'a gittiği ortaya çıktı

FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı. FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşları da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Yaşanan olayın detaylarını A Haber ekibinden Haktan Uysal canlı yayında anlattı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 18:56
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FETÖ’cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park’a gittiği ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) destekleyen kişiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında yalan ve iftirada bulundu. FETÖ'cüler, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için New York'a gelen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

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FETÖ’cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park’a gittiği ortaya çıktı

EMİNE ERDOĞAN CENTRAL PARK'A YÜRÜYÜŞE GİTTİ
FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

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FETÖ’cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park’a gittiği ortaya çıktı

TÜRK VATANDAŞLAR CENTRAL PARK'TA EMİNE ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşları da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

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FETÖ’cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park’a gittiği ortaya çıktı

YALAN İKİ GÜN SONRA SERVİSTE EDİLDİ

FETÖ'cüler, 31 Mart günü Emine Erdoğan'ı hedef aldı. 29 Mart günü kızı ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe giden Emine Erdoğan'ın Chanel mağazasında alışveriş yaptığı şeklinde yalan ifadelerle paylaşımda bulundu.

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FETÖ’cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park’a gittiği ortaya çıktı

İşte o paylaşımlar...