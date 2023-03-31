FETÖ'cülerden yeni algı operasyonu! Hedeflerinde Emine Erdoğan var! Alışveriş yaptı dediler Central Park'a gittiği ortaya çıktı

FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı. FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşları da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Yaşanan olayın detaylarını A Haber ekibinden Haktan Uysal canlı yayında anlattı.