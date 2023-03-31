Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

"Nisan ara tatil ne zaman?" sorusu arama motorlarından araştırılmaya başlandı. 2023 yılı 2. ara tatil tarihleri gündemdeki yerini koruyor. İlki Kasım ayında tamamlanan ara tatilin ikincisi ise Nisan ayında tamamlanacak. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamıştı. Bu nedenle yılda iki defa uygulanan ara tatil Nisan ayında mı yapılacak? sorusuna Bakan Özer'den açıklama geldi. Peki, Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İşte, okulların kapanacağı tarih...