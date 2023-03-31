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Haberler Galeri Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

"Nisan ara tatil ne zaman?" sorusu arama motorlarından araştırılmaya başlandı. 2023 yılı 2. ara tatil tarihleri gündemdeki yerini koruyor. İlki Kasım ayında tamamlanan ara tatilin ikincisi ise Nisan ayında tamamlanacak. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamıştı. Bu nedenle yılda iki defa uygulanan ara tatil Nisan ayında mı yapılacak? sorusuna Bakan Özer'den açıklama geldi. Peki, Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte? İşte, okulların kapanacağı tarih...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 16:38
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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

"2.dönem ara tatil ne zaman? " sorusu milyonlarca öğrenci ve öğretmenin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? ve Ramazan'da okullar tatil mi? İşte konuya dair son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek.

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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

ARA TATİL İLE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda yapılacak ikinci dönem ara tatili bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşecek. Takvime göre önce 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapılacak.

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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

Diyanet'in takvimine göre ise 21-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak.

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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2.dönem Nisan ara tatil ne zaman 2023? Okulların kapanış tarihi...

2023 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil ve Ramazan bayramı dönüşü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.