Türkiye'den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaz için tatil planları da başladı. Vatandaşlar vizesiz ve pasaportsuz gidilecek ülkeleri de merak ediyor. Yurt dışı seyahati planlayanlar hangi ülkelere vize ve pasaport olmadan gidileceğini araştırıyor. Türkiye son olarak Sırbistan ile "kimlikle seyahat"in önünü açan düzenlemeyle ilgili adım attı. Bununla beraber Türkiye'den onlarca ülkeye vize şartı olmadan gidiliyor. Peki Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Hangi ülkeler Türkiye'den pasaport ve vize istemiyor? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...