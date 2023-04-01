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Türkiye'den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaz için tatil planları da başladı. Vatandaşlar vizesiz ve pasaportsuz gidilecek ülkeleri de merak ediyor. Yurt dışı seyahati planlayanlar hangi ülkelere vize ve pasaport olmadan gidileceğini araştırıyor. Türkiye son olarak Sırbistan ile "kimlikle seyahat"in önünü açan düzenlemeyle ilgili adım attı. Bununla beraber Türkiye'den onlarca ülkeye vize şartı olmadan gidiliyor. Peki Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Hangi ülkeler Türkiye'den pasaport ve vize istemiyor? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...

Giriş Tarihi: 01.04.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 10:33
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Türkiye’den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

Yaz ayları yaklaştı. Tatil ve yurt dışı planları da başladı.

Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz ve pasaportsuz gidilebiliyor?

İşte o liste...

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Türkiye’den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

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Türkiye’den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

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Türkiye’den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz

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Türkiye’den sadece kimlikle gidiliyor! Vize yok pasaport yok! İşte o ülkeler...

Arjantin
90 gün vizesiz