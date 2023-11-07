Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

Askeri güç ifadesi anıldığında, genellikle hava kuvvetleri öncelikli bir rol oynar. Savaş durumlarında hava üstünlüğüne sahip olan ülkeler, genel olarak diğer alanlarda da üstün bir pozisyon elde eder. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini belirlediği son raporunu yayınladı. Bu rapora göre Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahip olmanın gururunu yaşamaktadır ve listede ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin bu listeye olan katkısı…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER