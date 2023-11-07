07 Kasım 2023, Salı
Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor
Global Firepower'ın yayınladığı rapora göre, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin sıralaması belirlendi. Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çabaları ve savunma kapasitesindeki gelişmeler ülkenin sıralamasını yükseltmeye devam ediyor. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin listedeki konumu…
Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:11
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