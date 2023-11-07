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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

Global Firepower'ın yayınladığı rapora göre, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinin sıralaması belirlendi. Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çabaları ve savunma kapasitesindeki gelişmeler ülkenin sıralamasını yükseltmeye devam ediyor. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin listedeki konumu…

Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:11
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

Askeri güç ifadesi anıldığında, genellikle hava kuvvetleri öncelikli bir rol oynar. Savaş durumlarında hava üstünlüğüne sahip olan ülkeler, genel olarak diğer alanlarda da üstün bir pozisyon elde eder. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini belirlediği son raporunu yayınladı. Bu rapora göre Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden birine sahip olmanın gururunu yaşamaktadır ve listede ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin bu listeye olan katkısı…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

60- ROMANYA

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

59- MALEZYA

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

58- İSVİÇRE

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor

57- AZERBAYCAN