Seri cinayet zanlısı Fethi Dağlı'nın geçmişinden yeni detaylar: 2007'de de cinayet işlediği ortaya çıktı
İstanbul'da 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı vahşice parçalayarak öldüren, 2007 yılında ise güvenlik görevlisi Ahmet Karadağ'ı katleden Fethi Dağlı'nın, 4 yıldır kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın da katili olduğu ortaya çıktı. Cinayetlerin ardından Türkiye'nin kriminal tarihine geçen bir diğer seri katil Zeki Dağlı ile aynı soyadını taşıyan ve köyleri arasında yalnızca 36 kilometre mesafe bulunan Fethi Dağlı'nın tüm geçmişi emniyet tarafından mercek altına alındı.
4 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması, Türkiye gündeminin en sarsıcı olaylarından biri oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin film gibi çalışmasıyla çözülen olayda, Zeynep Yıldırım'ın Fethi Dağlı tarafından öldürülerek Esenyurt'taki evinin yakınına gömüldüğü ortaya çıktı.
Ancak Fethi Dağlı'nın geçmişi araştırıldıkça dosyadan başka cinayetler de çıktı. Dağlı'nın 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'ı da öldürdüğü, cesedini parçalara ayırarak bir inşaat çukuruna attığı belirlendi. Araştırma derinleştirildiğinde ise Fethi Dağlı'nın 2007 yılında Ahmet Karadağ adlı bir kişiyi öldürdüğü ve bu suçtan cezaevine girdiği ortaya çıktı.
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ
Sabah'ın haberine göre ortaya çıkan detaylara göre, çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son olarak bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt'ta yine bir sitede güvenlik olarak çalışan Ahmet Karadağ'ı alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Fethi Dağlı pandemi nedeniyle 2022 yılında cezaevinden şartlı olarak tahliye oldu.
TAHLİYE OLDU, İKİNCİ CİNAYETİNİ İŞLEDİ
Tahliye olduktan bir süre sonra, iddiaya göre bir kafede tanıştığı ve evine davet ettiği öğrenilen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürdü ve evinin yakınına gömdü. İşine gidip gelen Fethi Dağlı'nın üçüncü cinayete giden hikâyesi, Haziran 2024'te sosyal medya üzerinden bir kadın profili açmasıyla başladı. Bu sırada bir süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, sosyal medya üzerinden temizliğe gitmek için iş arayışındaydı.
Fethi Dağlı, açtığı kadın profili hesabıyla Erva ile kadın gibi konuştu ve arkadaş oldu. Eve giden genç kadınla, iddialara göre, aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından genç kadını boğarak öldürdü. Ardından cesedini evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. İddiaya göre, daha sonra evdeki ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırıp çöp poşetlerine koydu. Ardından ceset parçalarını birkaç sefer hâlinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından da iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.