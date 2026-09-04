Öte yandan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne ifadeye gelen Zeynep Yıldırım'ın babası Sebahattin Yıldırım açıklamalarda bulundu. "Kızım hastanede yatmıyordu. Kızım yurtta kalıyordu. Yurttan geldi, iznine geldi. Geldikten sonra elinde bir dolama çıktı. Hastaneye gideceğim dedi. Ben annesinden on iki sene oldu ayrıldım ama aramızda değişik bir problem yok. Annesiyle görüşüyoruz. Hastaneye gittikten sonra elindeki dolamadan sonra, "Baba, Taksim'e gideceğim, saç peruğumu alacağım." demişti. 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçemi verdim. Kayıptır diye kızım. Ve o zamandan beri gitmediğim yer kalmadı.

Onun kaybedilişinden dolayı nefes darlığım ve panik atağım başladı. Yollarda zor yürüyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Emniyet Teşkilatının Kayıp Şubedeki başkomiserimiz, memur arkadaşlarımız, onların hepsine buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi de olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım. Ben adaletten şunu istiyorum. Onların en büyük cezalara çarptırılmasını istiyorum. Ve kızımın en azından bir mezarı olduğunu artık biliyorum."

ZEKİ DAĞLI

Zeki Dağlı, Türkiye'nin kriminal tarihine geçen ve 5 kişiyi öldüren seri katillerden biri olarak biliniyor. Dağlı'nın adı, 2007 yılında İstanbul Esenler'de işlenen cinayetlerle gündeme geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Dağlı, arkadaşı Şükrü Seyhan'ı öldürdü. Ardından Seyhan'ın evine gidilerek eşi Bakiye Seyhan ile 18 yaşındaki kızı Meryem Seyhan da öldürüldü. Cinayetlerin ardından yakalanan Zeki Dağlı, yargılama sonucunda adam öldürme, cinsel saldırı ve diğer suçlardan toplam 166 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zeki Dağlı'nın yakalanmasının ardından polis, geçmişte başka cinayetlerinin olup olmadığını araştırmak için eski faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye başladı. Bu çalışma sırasında, 1999 yılında İstanbul Esenler'de öldürüldükten sonra evi ateşe verilen Hayriye Kuruderviş cinayeti yeniden ele alındı.

Olay yerinde bulunan ve Kuruderviş'in sigara kullanmadığının belirlenmesi üzerine 8 yıl boyunca saklanan bir sigara izmaritindeki tükürükten elde edilen DNA, Zeki Dağlı'nın DNA'sıyla eşleşti. Böylece 8 yıldır faili meçhul kalan Hayriye Kuruderviş cinayetinin de Zeki Dağlı tarafından işlendiği ortaya çıktı. Zeki Dağlı, ilk cinayetini 15 yaşındayken, 1981 yılında işleyerek cezaevine girmişti.