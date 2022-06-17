17 Haziran 2022, Cuma
Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık
Balkanların rağbet gören turizm ülkesi Karadağ'a yolculuk yapanların uğrak noktalarından biri Osmanlı'dan kalma Tuzi Şehitliği ile Nizam Camisi... 2000'de tekrar inşasına başlanan ve 10 senede bitirilen caminin hikayesi ilgi topluyor. Fatih Sultan Mehmet'in Balkan seferleri esnasında inşa edilen cami, aradan geçen 400 senede savaşlar ve depremler sebebiyle tahrip olmuştu. Müslüman nüfus, 1911 yılında caminin onarımı için dönemin Osmanlı'dan yardım istedi. Fakat 1912'de başlayan Balkan Savaşları sebebiyle yardım yapılamadı. 2000'de tekrar başlanan caminin inşası, 2010'da bitirildi.
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:16
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