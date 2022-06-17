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Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

Balkanların rağbet gören turizm ülkesi Karadağ'a yolculuk yapanların uğrak noktalarından biri Osmanlı'dan kalma Tuzi Şehitliği ile Nizam Camisi... 2000'de tekrar inşasına başlanan ve 10 senede bitirilen caminin hikayesi ilgi topluyor. Fatih Sultan Mehmet'in Balkan seferleri esnasında inşa edilen cami, aradan geçen 400 senede savaşlar ve depremler sebebiyle tahrip olmuştu. Müslüman nüfus, 1911 yılında caminin onarımı için dönemin Osmanlı'dan yardım istedi. Fakat 1912'de başlayan Balkan Savaşları sebebiyle yardım yapılamadı. 2000'de tekrar başlanan caminin inşası, 2010'da bitirildi.

Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:16
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Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

Fatih Sultan Mehmet, Balkan fetihleri esnasında Karadağ'ın Tuzi Kasabasında bir kışla ile cami yaptırdı. Fatih'in şehit olan askerleri de burada toprağa verilmişti. 1911 yılına kadar önemli şahıslar ve şehitler, 1911 Kolera Salgınında şehit olan 400 Osmanlı askeri ve 1912 Balkan Savaşı şehitleri buraya defnedildi.

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Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

BALKAN SAVAŞI SEBEBİYLE YARDIM EDİLEMEDİ

400 yılı geçen zamanda cami ve çevresindeki yapılar savaşlardan ve depremlerden zarar görmüştü. Tuzi kasabasının Müslüman halkı, ilk 1911'de caminin onarımı için Osmanlı Hükümetine mektup yazıp yardım istedi. Ancak 1912'de başlayan Balkan Savaşları nedeniyle istenen yardım yapılamadı.

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Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

2010'DA İBADETE AÇILDI

Balkan Savaşları sırasında da hasar gören camide son namaz, 1931 yılı Kadir Gecesi kılınan Teravih namazıydı. 2'nci Dünya Savaşında tamamen yıkılan caminin inşasına 2000 yılında yeniden başlandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından inşaatı ve çevre duvarı tamamlanan cami, 5 Eylül 2010'da Kadir Gecesi yeniden ibadete açıldı.

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Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

2011 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, camiyi ziyaret ettiğinde, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç, "Türkiye olarak mektuplarımıza cevap vermek için ne olur 100 yıl beklemeyin" dedi.

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Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

2013 yılında Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Feyziç ile Bozdağ'ın görüşmesini aktardı ve "O ilk mektubun yazılmasından tam 100 yıl sonra Nizam Camisini biz tekrar ayağa kaldırdık" ifadesini kullandı.