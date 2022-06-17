Fatih’ten Başkan Erdoğan’a uzanan serüven: 100 senenin ardından ayağa kaldırdık

Fatih Sultan Mehmet, Balkan fetihleri esnasında Karadağ'ın Tuzi Kasabasında bir kışla ile cami yaptırdı. Fatih'in şehit olan askerleri de burada toprağa verilmişti. 1911 yılına kadar önemli şahıslar ve şehitler, 1911 Kolera Salgınında şehit olan 400 Osmanlı askeri ve 1912 Balkan Savaşı şehitleri buraya defnedildi.