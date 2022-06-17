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Haberler Galeri MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 MSÜ tercih sonuçları ile ilgili flaş açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından bugün açıklanması beklenen tercih sonuçlarının ertelenip ertelenmediği araştırılmaya başlandı. MSÜ tercihleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO tercihleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:39
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MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi? Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temini için süreç devam ediyor. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, 2'nci sçeim aşamalarına katılıp katılamayacağını araştırmaya başladı. Tercihler hakkında MSB'den açıklama geldi. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO tercihleri ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önce 17 Haziran'da açıklanacağı duyurulan MSÜ tercih sonuçlarının 20 Haziran'da açıklanacağı bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır." denildi.

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MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2022-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü
KHO: 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı
DHO: 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı
Sahil Güvenlik K.lığı namına (DHO) : 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı
HHO: 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı
Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : 2022-YKS TYT Sınav Puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.

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MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...

Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)