17 Haziran 2022, Cuma
MSÜ tercih sonuçları için flaş açıklama: 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO...
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 MSÜ tercih sonuçları ile ilgili flaş açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından bugün açıklanması beklenen tercih sonuçlarının ertelenip ertelenmediği araştırılmaya başlandı. MSÜ tercihleri hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ertelendi mi, ne zaman açıklanacak? HO, Astsubay MYO tercihleri ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:39
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