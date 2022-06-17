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Haberler Galeri 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, şimdiden yeni dönem takvimini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:11
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2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının ardından 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dönem sonu karnelerini bugün alıyor. Yaz tatilinde eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atmaya hazırlanan öğrenciler, şimdiden yeni dönem takvimini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimleri belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

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2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

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2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

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2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.