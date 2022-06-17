2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, şimdiden yeni dönem takvimini araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.06.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 09:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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