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Haberler Galeri Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

Lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen çiftin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Yurt dışı yasağı da gelen Öz çifti hakkında savcılık, gelir durumunun incelenmesini de istedi.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:48
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

Lüks yaşantılarını sosyal medyada sergileyen fenomenler bir bir örgütlü şekilde kara para aklama soruşturmasının baş şüphelileri oldu.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

Dilan ve Engin Polat çifti ile yakınlarının tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimler arasında ise Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti en dikkat çekenlerden oldu.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

'ŞAMPİYONLAR LİGİ' FENOMENLERİ DE ŞÜPHELİ
Çok geçmeden soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu birçok fenomenin kimlik tespiti yapıldı ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi

BİR ÖRGÜT SORUŞTURMASI DA ÖZ ÇİFTİNİNE
Bir soruşturma da doktor Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz'e geldi.