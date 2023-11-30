30 Kasım 2023, Perşembe
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma: O paylaşımları sonrası harekete geçildi
Lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen çiftin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Yurt dışı yasağı da gelen Öz çifti hakkında savcılık, gelir durumunun incelenmesini de istedi.
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:48
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