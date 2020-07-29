29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta sonu sınavda ter dökmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları merakla bekleniyor. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 21:20
  • 1
  • 9
AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınav sonuçları açıklandığında AÖL sonuç ekranı öğrencilere açılacak. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında "http://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır.

  • 3
  • 9
AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

  • 4
  • 9
AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

  • 5
  • 9
AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.