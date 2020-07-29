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AÖL son dakika: AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...
AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Lise eğitimini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci, geçtiğimiz hafta sonu sınavda ter dökmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları merakla bekleniyor. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? esınav.meb.gov.tr sınav sonuçları...
Giriş Tarihi: 29.07.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 21:20
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