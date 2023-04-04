Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP'li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs'tan sonra yargılanacaksınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının hemen ardından HDP'yle yaptığı kirli pazarlık kravatlı teröristlerin palazlanmasına neden oldu. HDP'li Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'lileri savundu. Beştaş, "Yol yakınken seçim operasyonlarından vazgeçin. 14 Mayıs'tan sonra siyasi operasyonlarınızın hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız." dedi.