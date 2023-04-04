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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP'li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs'tan sonra yargılanacaksınız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP'li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs'tan sonra yargılanacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının hemen ardından HDP'yle yaptığı kirli pazarlık kravatlı teröristlerin palazlanmasına neden oldu. HDP'li Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'lileri savundu. Beştaş, "Yol yakınken seçim operasyonlarından vazgeçin. 14 Mayıs'tan sonra siyasi operasyonlarınızın hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız." dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 14:00
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP’li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs’tan sonra yargılanacaksınız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir'de HDP Gençlik Meclisi üyeleri ile Demokratik Modernite dergisi çalışanı Sema Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP’li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs’tan sonra yargılanacaksınız

"Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

"Sedat Uğraş, Muhammed Uğraş, Barış Ugun, Rojin Değirmenci, Osman Koçar, Serhat Yavaş, Sema Korkmaz."

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP’li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs’tan sonra yargılanacaksınız

TERÖR OPERASYONLARINI ELEŞTİREREK TEHDİTLER SAVURDU

Gizlilik kararı alınan soruşturmada sorgulamalar devam ederken HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada tehditler savurdu. "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan isimler üzerinden hükümeti hedef alan Beştaş, şöyle konuştu:

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP’li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs’tan sonra yargılanacaksınız

"YARGILANACAKSINIZ"

"İktidarın seçim kampanyası HDP'lileri gözaltına almak. Yol yakınken seçim operasyonlarından vazgeçin. 14 Mayıs'tan sonra siyasi operasyonlarınızın hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız."

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından hükümete tehdit! HDP’li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs’tan sonra yargılanacaksınız

KILIÇDAROĞLU - HDP İLİŞKİSİNİN ARKA PLANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan teması yeni değil... Kılıçdaroğlu uzun yıllardır söz konusu oluşuma sıcak mesajlar vererek bölücü taleplerin dillendirilmesinde etkin rol oynuyor!

Öyle ki Kılıçdaroğlu defalarca kez özerklik vadetti terör örgütü YPG'yi "Bize mi saldıracak" diyerek masum göstermeye çalıştı. "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.