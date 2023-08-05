05 Ağustos 2023, Cumartesi
YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
"Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmış, üniversite tercihleri 27 Temmuzda başlamıştı. 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek tercihler için adaylar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte YKS yerleştirme sonuçları 2023!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:57
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