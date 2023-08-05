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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

"Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmış, üniversite tercihleri 27 Temmuzda başlamıştı. 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek tercihler için adaylar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte YKS yerleştirme sonuçları 2023!

Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:57
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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT ve YDT puanları üzerinden öğrenciler üniversite tercihlerini 8 Ağustosa kadar yapabilecekler. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM, sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğreniliyor. İşte üniversite yerleştirme sonuçları hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİH DÖNEMİNDE SONA YAKLAŞILDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları TYT, AYT, YDT bazında detaylı olarak 20 Temmuz tarihinde adaylar ile buluştu.

Sonuçların ardından başlayan YKS tercih dönemi 27 Temmuz-8Ağustos tarihlerinde arasında gerçekleşiyor. Son gün yaklaşırken adaylar listelerini kaydetmeye devam ediyor.

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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sona erecek. YKS üniversite tercih sonuçlarının 8 Ağustos sonrası bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.