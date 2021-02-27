Evlenecekler dikkat! 1 Mart'ta düğün yapılacak mı? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonları bir süre hizmet veremedi. Son alınan karar ile düğünlerin nikah formatında yapılacağı bildirilmişti. Yani düğünler ve nikah törenleri/merasimleri asgari düzeyde katılım ve en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştiriliyor. Bu şartlar nedeniyle düğünlere ilgi oldukça az oldu. Evlenecek çiftler düğün salonlarının ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Peki, 1 Mart'ta düğün yapılacak mı? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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