Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Evlenecekler dikkat! 1 Mart'ta düğün yapılacak mı? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı? Evlenecekler dikkat! 1 Mart'ta düğün yapılacak mı? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonları bir süre hizmet veremedi. Son alınan karar ile düğünlerin nikah formatında yapılacağı bildirilmişti. Yani düğünler ve nikah törenleri/merasimleri asgari düzeyde katılım ve en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştiriliyor. Bu şartlar nedeniyle düğünlere ilgi oldukça az oldu. Evlenecek çiftler düğün salonlarının ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Peki, 1 Mart'ta düğün yapılacak mı? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 27.02.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:59
1 Mart'ta düğün salonları açılacak mı? Evlilik arifesinde olan çiftler, düğün salonlarınını hangi tarihte normale döneceğini araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle salgının önüne geçebilmek için bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda düğün ve nikahlar için belirli şartlar getirilmişti. Birçok çift önlemler nedeniyle düğün rezervasyonlarını iptal etti. Normalleşme sürecinin konuşulduğu Türkiye'de gözler düğün salonlarının açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 1 Mart'ta düğün yapılacak mı? 2021 düğün salonları ne zaman açılacak? Genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından detayların açıklanması bekleniyor. Düğünler hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça ahaber.com.tr'de yer alacak.
İSTANBUL'DA 2020'DE DÜĞÜN SALONLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 85 AZALDI
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının düğün sektörünü çok etkilediğini belirterek,
"2020 yılında İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı 2019 yılına göre yüzde 85 azaldı." dedi.
Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 1150 düğün salonunda hizmet verdiklerini söyledi.
Geçen yılın başında düğün döneminin iyi başladığını belirten Sönmez,
"Vakalar artınca düğün ve toplantı salonları önlemler kapsamında bir süre hizmet veremedi. Daha sonra vakalar azaldı ve tekrar hizmet verdik." diye konuştu.
Adem Sönmez, kısıtlamaların kalkmasıyla düğün salonlarında doluluğun arttığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Salonlarda yeni formatla hizmet vermeye başladık. Sosyal mesafenin korunmasından hijyen kurallarına, maske kullanımından takıların yakalara takılmamasına kadar birçok önlem almıştık. İnsanlar yeni düğün formatına alışmıştı. Vakaların artması, akşam ve hafta sonu düğün yapılamaması düğün sayılarını azalttı. Nikah formatında yapılan düğünlere de vatandaşların ilgisi oldukça az oldu. Birçok çift önlemler nedeniyle düğün rezervasyonlarını iptal etti. Koronavirüs salgını düğün sektörünü çok etkiledi. 2020 yılında İstanbul'da düğün salonlarında doluluk oranı 2019 yılına göre yüzde 85 azaldı."