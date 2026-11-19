"İNŞALLAH YILBAŞINA KADAR KAMPANYAYI TAMAMLARIZ"

Afra Sıla'nın hayata tutunmak için mücadele ettiğini dile getiren Ayşegül Koç, şu sözlerle seslendi: "Afra Sıla, sadece yaşamak istiyor. Hayata umut dolu bakarken, lütfen sizler de Afra Sıla'nın ellerinden tutun, onun yarını olun. Çünkü onun tek bir isteği var, hayata sımsıkı sarılmak. Onun gülüşünde de onu görebilirsiniz aslında. Vatandaşlarımız daha çok duyarlı olmaya başladılar, ellerinden geleni yapmaya çabalıyorlar. Daha çok insana duyurmamız gerekiyor, hayırseverlere olsun. Bu dönemde de iki kardeş için destek istiyorum iki evladım için. Afra Sıla her şeye rağmen hayata direniyor sadece yaşamak istediği için. Abisine aşık bir çocuk abisi oyunlar oynarken hep gözü onda istiyoruz ki iki kardeş ayrılmasın. İnşallah yılbaşına kadar kampanyayı tamamlarız. İlacını aldıktan sonra sağlığına kavuşup koşacak. El birliği ile Afra'ya ilacına götürebiliriz yapmaları gereken sadece Afra Sıla'nın ellerinden tutmak. Bir bebek bu kadar acı çekerken elinden tutmamak olur mu? Hayata bu kadar sımsıkı tutunmaya çalışan, ölümle mücadele eden bir bebek için sessiz olunmaması gerekiyor bence"