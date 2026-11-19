SMA hastası Afra Sıla için zamanla yarış! 550 bin dolar gerekiyor: Son tarih 31 Aralık
Tekirdağ'da SMA Tip-1 hastası 1 yaşındaki Afra Sıla Koç'un tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 65 bin dolar toplandı. Dubai'deki hastanenin yıl sonuna kadar geçerli 200 bin dolarlık indiriminden yararlanmak isteyen ailenin 550 bin dolara daha ihtiyacı var. Anne Ayşegül Koç, kızının tedaviye ulaşması için destek çağrısında bulundu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Kamil ve Ayşegül Koç çiftinin SMA Tip-1 hastası kızları Afra Sıla'nın tedaviye ulaşması için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.
Henüz 9 günlükken teşhis konulan 1 yaşındaki Afra Sıla için bugüne kadar 1 milyon 65 bin dolar toplandı.
Anne Ayşegül Koç, gerekli paranın toplanması halinde kızının tedavi göreceği Dubai'deki hastanenin 31 Aralık'a kadar geçerli 200 bin dolarlık indirim yaptığını söyledi. Aile, indirimden yararlanabilmek için kalan 550 bin doları yıl sonuna kadar toplamak istiyor.
VALİLİK ONAYIYLA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Kapaklı'da yaşayan kamyon şoförü Kamil Koç (33) ile Ayşegül Koç'un (27), Hüseyin Can'dan (7) sonra dünyaya gelen ikinci çocukları Afra Sıla'ya, henüz 9 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu.
Aile, yurt dışındaki gen tedavisi için gereken 1 milyon 815 bin dolarlık masrafı karşılamak amacıyla 13 Kasım 2025'te Tekirdağ Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanyada 1 milyon 65 bin dolara ulaşıldı.
Dubai'deki hastanenin SMA hastaları için 31 Aralık'a kadar geçerli 200 bin dolarlık indirim uyguladığını öğrenen aile, kalan 550 bin doların toplanması için destek çağrısında bulundu.
"BACAĞINI KIRDI, KISA SÜREDE TOPARLADI"
Hastanenin indirim kararıyla umutlarının arttığını belirten anne Ayşegül Koç, yardım kampanyasının düzenli ilerlediğini ancak yıl sonuna kadar hızlanması gerektiğini söyledi.
Kızının fizik tedavi sürecinde kaydettiği gelişmeleri anlatan Koç, "Fizik tedavi sayesinde Afra çok gelişme kaydetti. Boynunu ve başını tutabiliyor, tek başına oturabiliyor. Afra Sıla yaşamak istiyor. Bu yüzden çok mücadele veriyor ve biz büyüklerinden mücadele bekliyor. Resimlerde, videolarda gördüğünüz gibi Afra Sıla boynunu tutabilmesi çok büyük bir gelişmedir. Çünkü Afra, başını bile tutamayan ve oturamayan bir bebekti. Sürekli yatan bir bebekken şu an Allah'a hamdolsun tek başına oturmaya başladı. Fizik sürecimiz oluyor bu süreçte de maalesef ki Afra Sıla bacağını da kırdı. Doktorlarımız 4 hafta ya da 8 hafta içinde toparlayamaz derken, Afra sıla 3 hafta içinde bacağını da toparladı" ifadelerini kullandı.