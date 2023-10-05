Esra Erol'da Türkiye'yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...

ATV'nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da her hafta farklı konuklar ve konular ele alınırken programda dün yaşananlar adeta güne damga vurdu. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan olayda Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayı yılan hikayesine döndü. Veysel Yurulmaz'ın Özge ile yaşadığı yasak ilişkiden sahip olduğu ikizlerin babasının sadece birinin kendisine ait olduğunu öğrenmesi izleyicileri şoke etti. Bugün ise Adliye önünde yaşanan tartışma Esra Erol'da programına damga vurdu

Giriş Tarihi: 05.10.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 22:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL