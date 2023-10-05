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Esra Erol'da Türkiye'yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...

ATV'nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da her hafta farklı konuklar ve konular ele alınırken programda dün yaşananlar adeta güne damga vurdu. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan olayda Betül ve Veysel Yurulmaz çiftinin aldatma olayı yılan hikayesine döndü. Veysel Yurulmaz'ın Özge ile yaşadığı yasak ilişkiden sahip olduğu ikizlerin babasının sadece birinin kendisine ait olduğunu öğrenmesi izleyicileri şoke etti. Bugün ise Adliye önünde yaşanan tartışma Esra Erol'da programına damga vurdu

Giriş Tarihi: 05.10.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 05.10.2023 22:29
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Esra Erol’da Türkiye’yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...
ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da da dün yaşananlar bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da Türkiye’yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...
Seyirciler hatta ünlü sunucu Esra Erol da dahil sonucu büyük şaşkınlıkla takip etti.
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Esra Erol’da Türkiye’yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...
Programa geçtiğimiz haftalarda katılan Betül Yurulmaz, eşinin kendisini aldattığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.
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Esra Erol’da Türkiye’yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Taraflar programa katılarak yüzleşti. Ancak olay, kısa sürede yılan hikayesine döndü.

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Esra Erol’da Türkiye’yi şaşkına çeviren olay! İkizlerin babasının farklı olduğu ortaya çıkmıştı! Taraflar adliyede...

İKİZ BEBEKLERİ OLDU!

Veysel Yurulmaz, 3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelmiş ve bir süre sonra ise Özge isimli kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenilmişti.