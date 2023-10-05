İşte dünyanın en güçlü orduları! Türkye iki sıra yükseldi | ABD'li site açıkladı

1 Ekim Pazar günü Meclis'in yeni yasama yılı açılışına hazırlandığı anlarda İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı bir saldırı girişimi sonrası Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki PKK bölgesindeki hedefleri imha etmek için hava harekatına başladı. Teröristlere ait çok sayıda hedef imha edilirken, Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2023'ün listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralası.