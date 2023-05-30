BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

İOKBS bursluluk sınavı başvuru ekranı! Bursluluk sınavı başvuru tarihleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Bursluluk sınavı ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Eylül ayında yapılacak. Peki, 2023 bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İOKBS başvuru ücreti ne kadar? İşte, bursluluk sınavı başvuru formu...