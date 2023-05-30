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Haberler Galeri BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

İOKBS bursluluk sınavı başvuru ekranı! Bursluluk sınavı başvuru tarihleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Bursluluk sınavı ortaokul 5,6,7,8'inci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Eylül ayında yapılacak. Peki, 2023 bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İOKBS başvuru ücreti ne kadar? İşte, bursluluk sınavı başvuru formu...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 16:34
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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılacak öğrenciler için geri sayım başlamış durumda. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, MEB İOKBS başvuru kılavuzu...

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir

İOKBS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ 2023! İOKBS başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İlköğretim, ortaöğretim kontenjanları, sınav ücreti...www.meb.gov.tr

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,