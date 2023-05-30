30 Mayıs 2023, Salı
28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de
28. dönem milletvekili seçiminin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçlarını açıklamıştı. Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyleyen Yener, partilerin vekil sayılarını da duyurmuştu.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 18:35
- 1
- 106
- 2
- 106
- 3
- 106
- 4
- 106
- 5
- 106