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28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de

28. dönem milletvekili seçiminin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçlarını açıklamıştı. Kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyleyen Yener, partilerin vekil sayılarını da duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 18:35
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28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yener, milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini belirterek, "Kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihindeki toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır.

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28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de

Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88.92, yurt dışında yüzde 53.80 oranında katılım olduğu görülmüştür. Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere Türk halkının toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağladığı görülmüştür" dedi.

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28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de

"AK PARTİ 268, CHP 169 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI"

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.

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28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ'NİN KESİN SONUÇLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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28. dönem milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete’de

YSK Başkanlığının 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tüm yurt içi seçim çevreleri, yurt dışı ve gümrük sandıkları kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.