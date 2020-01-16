Karla kaplı dağlarda PKK'ya dondurucu darbe

Çetin kış şartlarında hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede helikopter ve insansız hava araçlarının da destek verdiği operasyonda, 7 farklı noktada teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara ve barınaklar tespit ediliyor.