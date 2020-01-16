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Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ekonomiden, eğitime, sağlıktan, teknolojiye, savunma sanayisinden, üretime kadar yapılan tüm yatırımları ve harcamaları tek tek değerlendirdi. 2020 yılında yapılması planlanan düzenlemeleri ve çalışmaları da açıklayan Başkan Erdoğan, af ve ceza infaz yasası ile ilgili bir değerlendirmede de bulundu. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ikinci paketin Meclis'e geliş tarihini duyuran Başkan Erdoğan net mesajlar verdi. Peki, af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 13:57
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Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Tüm alanlarda değerlendirmeler yapan Başkan Erdoğan, verileri ve hazırlanan raporları da kamuoyuyla paylaştı. Ekonomiden, eğitime, sağlıktan, teknolojiye tüm alanlardaki çalışmaları detayları ile anlatan Erdoğan'ın açıklamaları arasında ceza infaz yasası ile ilgili kısım dikkat çekti. Başkan Erdoğan, ikinci yargı paketi ile ilgili tarih verdi, detayları paylaştı. Peki, af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları ve detaylar...

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Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığına kadar önemli mesafeler kat ettik. Hakim-savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, HSK'dan askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptık.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

Yargı Reformu Strateji Belgesini mayıs ayında milletimizle paylaştık. Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

CEZA İNDİRİMİ OLACAK MI?

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları hız kazandı. 2020 yılının başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK'sında ele alındı.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti'nin hukukçu kurmayları MYK'ya hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Düzenlemenin içeresinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor. İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek.