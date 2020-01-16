Başkan Erdoğan'dan son dakika af açıklaması! Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman Meclis'e gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ekonomiden, eğitime, sağlıktan, teknolojiye, savunma sanayisinden, üretime kadar yapılan tüm yatırımları ve harcamaları tek tek değerlendirdi. 2020 yılında yapılması planlanan düzenlemeleri ve çalışmaları da açıklayan Başkan Erdoğan, af ve ceza infaz yasası ile ilgili bir değerlendirmede de bulundu. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ikinci paketin Meclis'e geliş tarihini duyuran Başkan Erdoğan net mesajlar verdi. Peki, af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 13:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





