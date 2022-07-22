YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin alınacağı tarihler duyuruldu. Bu gelişmelerle birlikte öğrenciler tercih takvimi, üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gibi bilgileri araştırmaya başladı. 2022 YKS tercih dönemine ait merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...