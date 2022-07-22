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YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencileri tercih heyecanı sardı. ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin alınacağı tarihler duyuruldu. Bu gelişmelerle birlikte öğrenciler tercih takvimi, üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gibi bilgileri araştırmaya başladı. 2022 YKS tercih dönemine ait merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2022 13:12
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YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercihlere ilişkin detaylar belli oldu. Ön bilgilendirme amacıyla yayımlanan tercih kılavuzunda üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması duyuruldu. Şimdi ise gözler tercih takvimine çevrildi. Peki YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.

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YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.