Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs Türk’ü kardeşlerime teşekkür ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası zafer turu kapsamında düzenlediği KKTC ziyaretinde sıcak bir şekilde ağırlanmıştı. Bu ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan teşekkürlerini ileterek, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun!" dedi.