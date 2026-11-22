Atölyede yetiştirdiği elemanların da bulunduğunu söyleyen Türk, gerekli desteklerin verilmesi ve daha geniş bir çalışma alanı sağlanması hâlinde 30-40 kişilik istihdam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türk, Erzurum'un doğal taş potansiyelinin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin hem kent ekonomisine hem de turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

"OLTU TAŞI GİBİ KIYMETLİ TAŞLARIMIZ VARMIŞ" Erzurum Valisi Aydın Baruş tarafından açılışı yapılan galeriyi gezenler, gördükleri karşısında şaşırdı.

Erzurum'da bu kadar çeşit taş olduğunu bilmediğini belirten Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, "Erzurum'da bu kadar çeşit taş olduğunu bilmiyorduk. Galeri sayesinde hem taşlardan bilgimiz oldu hem de fosillerle alakalı güzel bir galeri olmuş. Biz Erzurum'da sadece Oltu taşı var diye biliyorduk. Meğer Oltu taşı gibi çok kıymetli taşlarımız varmış." dedi.

"DENİZ ÜRÜNLERİNİ GÖRMEK ŞAŞIRTICI" Kendisinin de taşlara merakı olduğunu ifade eden Semra Karadağ ise açılan galeriyi meraklıların gezmesini tavsiye etti.