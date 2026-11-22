Erzurum'da milyonlarca yıllık keşif! Her şey bir köy gezisiyle başladı: 2 bin metrede görmek şaşırtıcı
Erzurum'da 25 yıldır doğal taş ve fosil araştırmaları yapan Oğuzhan Türk, kentteki yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırmak için kendi adıyla fosil ve mineral galerisi açtı. Erzurum'un farklı ilçelerinde 10 bin kilometre yol katederek topladığı taş ve fosilleri sergileyen Türk, doğal taşları takı ve aksesuara da dönüştürüyor.
Erzurum'da tarih araştırmacısı olan ve doğal taşlara duyduğu ilgiyi yıllar içerisinde atölyeye dönüştüren Oğuzhan Türk'ün taş merakı, 25 yıl önce Narman ilçesindeki bir köy gezisi sırasında başladı.
Bölgedeki taş çeşitliliğini fark eden Türk, sonraki yıllarda Erzurum'un farklı ilçelerinde araştırmalar yaparak fosil ve mineral örnekleri toplamaya başladı. Topladığı taşları ekonomiye kazandırmak için küçük bir atölye kuran Türk, çalışmalarını zamanla geliştirerek kendi adıyla fosil ve mineral galerisi açtı.
2 aylık hazırlık sürecinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan galeride, Erzurum'un farklı bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar, mineraller ve milyonlarca yıllık fosiller sergileniyor.
Türk, bu tür galerilerin Türkiye'de oldukça sınırlı sayıda bulunduğunu belirterek, çalışmasının Erzurum'un turizm potansiyeline katkı sunmasını amaçladığını söyledi.
FOSİLLERİN YAŞLARI MİLYONLARCA YILA UZANIYOR
Koleksiyonda 500 milyon, 300 milyon ve 66 milyon yıllık olduğu belirtilen fosillerin de bulunduğunu anlatan Türk, taşların ve fosillerin isimlendirilmesi ile yaşlarının belirlenmesi konusunda Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekiplerinden destek aldıklarını ifade etti.