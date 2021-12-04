Erkan Mumcu'nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

Ankara kulisleri, "Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir" bir dedikodu ile çalkalanıyor. Erkan Mumcu, dört ay önce 34 yıllık eşi ve iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bu boşanmanın perde arkasında bir yasak aşk yattığı iddia edildi. Erkan Mumcu'nun yıllardır eşine ihanet ettiği kişi ise büyük bir televizyon kanalının Ankara temsilciliğini yapan, evli bir kadın. Kadın gazetecinin çocuğunun babasının da Mumcu olduğu iddia ediliyor. Peki siyasetçi Erkan Mumcu'nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? İşte Sabah yazarı Sonat Bahar'ın aktardığı o iddialar...