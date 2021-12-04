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Haberler Galeri Erkan Mumcu'nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

Erkan Mumcu'nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

Ankara kulisleri, "Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir" bir dedikodu ile çalkalanıyor. Erkan Mumcu, dört ay önce 34 yıllık eşi ve iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bu boşanmanın perde arkasında bir yasak aşk yattığı iddia edildi. Erkan Mumcu'nun yıllardır eşine ihanet ettiği kişi ise büyük bir televizyon kanalının Ankara temsilciliğini yapan, evli bir kadın. Kadın gazetecinin çocuğunun babasının da Mumcu olduğu iddia ediliyor. Peki siyasetçi Erkan Mumcu'nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? İşte Sabah yazarı Sonat Bahar'ın aktardığı o iddialar...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 12:10
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Erkan Mumcu’nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

Ankara kulislerinde son birkaç aydır konuşulan bir boşanma davasından söz edeceğim bugün. Konu, köşenin adı gibi pek Keyfekeder değil ama... Yani bugün mizah yok... İddialar çok ciddi, durum çok hassas.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erkan Mumcu’nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmış Erkan Mumcu ile ilgili konuşulanlardan söz edeceğim...

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Erkan Mumcu’nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

JET HIZIYLA BOŞANDI

Erkan Mumcu, bundan dört ay önce, 34 yıllık eşi, 32 ve 27 yaşındaki iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşandı.

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Erkan Mumcu’nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

EŞİNİ ALDATTIĞI KADIN DA EVLİ

Konu bu boşanma değil, konu 34 yıllık evliliği bitme noktasına getiren, ucu 10 yıldan uzun döneme uzanan bir yasak ilişki! İlişkiyi yaşayan kişi Erkan Mumcu! Üstelik eşini aldattığı kadın da evli! Bu kadın, kendi eşiyle birlikte, on yıl öncesine kadar, Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan, Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun da tanıdığı biri.

İddialara göre Erkan Mumcu'nun yıllardır yasak ilişki yaşadığı evli kadın, büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi...

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Erkan Mumcu’nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? Ankara bu dedikodu ile çalkalanıyor: Kadın da evli! Çocuğunun babası...

İTİRAF YILLAR ÖNCE GELMİŞ

Buraya kadar aslında çok da şaşırmıyor insan. Aldatmaları normalleştirdik nasılsa... Asıl iddia, işi çetrefil yapan, Erkan Mumcu'nun, bu Ankara temsilcisinin çocuğunun babası olduğu! (Bu temsilcinin ismini biliyorum ama arada bir çocuk olduğu için yazmayı doğru bulmuyorum.) Üstelik bu durum Erkan Mumcu tarafından eşi Işın Mumcu'ya, oğullarına yıllar önce itiraf edilmiş.