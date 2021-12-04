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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla beraber önce Konya'da Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Komutanlığı'na bir ziyarette bulundu. Burada Türkiye'nin ilk yerli deniz topu test edilecekti. Tüm dünya donanmalarının vazgeçilmez unsuru ve savaş gemilerinin vurucu gücünü oluşturan 76/62 mm Deniz Topu tamamen yerli imkanlarla ve 12 ay gibi çok kısa bir sürede üretilmiş. 16 kilometre menzile sahip top 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor. Dünyada sadece 4 ülkede üretilen bu top artık Türkiye'de de üretilecek. İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın kaleminden Bakan Akar'ın öne çıkan sözleri....

Giriş Tarihi: 04.12.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:33
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır

Bu vesileyle düzenlenen törende MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birer konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir video mesajı gönderdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır

Mesajda Erdoğan "12 ay gibi rekor bir sürede milli deniz topumuzu ürettik. İnşallah kara atış testi yapılacak olan deniz topu donanmamızın en önemli silah sistemlerinden birini oluşturacak. Türkiye geliştirdiği milli deniz topu ile artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Akar'ın "ateş serbest" emriyle top başarılı biçimde test edildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır

Buradan Bakan Akar ve beraberindeki heyet Kırıkkale'deki MKE Fabrikası'na geçti ve Bakan fabrika çalışanlarına seslendi. Bu program sonrasında Bakan Akar'la SABAH okurları için aşağıdaki kapsamlı röportajı yapma şansına sahip olduk.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır
İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından başlıklar:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır

BÖLGEDE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Aktörlerin, rollerin değişmesi, gelişmesi yeni belirsizlikleri meydana getiriyor. Belirsizlik, riskleri, tehditleri ortaya çıkarıyor, güvenlik ortamı yeniden şekilleniyor. Yeni güç dengeleri oluşuyor, yeni anlaşmalar yapılıyor.

Jeopolitik-stratejik durumumuzdan dolayı bunlardan etkilenmememiz gibi lüksümüz yok. Bunları yakından takip ediyoruz.