Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu: S-400 olası tehdit halinde kullanılır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarıyla beraber önce Konya'da Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Komutanlığı'na bir ziyarette bulundu. Burada Türkiye'nin ilk yerli deniz topu test edilecekti. Tüm dünya donanmalarının vazgeçilmez unsuru ve savaş gemilerinin vurucu gücünü oluşturan 76/62 mm Deniz Topu tamamen yerli imkanlarla ve 12 ay gibi çok kısa bir sürede üretilmiş. 16 kilometre menzile sahip top 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor. Dünyada sadece 4 ülkede üretilen bu top artık Türkiye'de de üretilecek. İşte Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın kaleminden Bakan Akar'ın öne çıkan sözleri....