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Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait

İzmir Bornova'daki Yeşilova ile Yassıtepe höyüklerinde yapılan kazıların başkanlığını üstlenen Doç. Dr. Zafer Derin, sekiz bin sene öncesine ait bir aslanın bacak kemiğiyle, beş bin sene öncesine ait iki ayrı panterin çene kemiklerinin bulunduğunu bildirdi. Doç. Dr. Derin, "Bir zamanlar İzmir'de aslan da varmış." dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 16:07
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Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ile Ege Üniversitesi'nin desteği ile Yeşilova'da 2005 senesinden, Yassıtepe'de de 2010'dan bu yana kazı faaliyetleri devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait

Bugüne dek yapılan kazılarda kent, 8 bin 500 sene öncesine tarihlenirken, peş peşe kurulan 9 köy ortaya çıkarıldı.

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Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait

Aynı zamanda kazılarda binlerce sene öncesine ait çipura, denizkestanesi, istiridye ve midye benzeri pek çok kalıntıya da ulaşıldı.

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Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait
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Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait

İlgi çeken buluntular, Burdur Üniversitesi'nde görevli 2 paleontolog tarafından tek tek incelendi.