Bornova’daki kazılarda tarihi keşif! Tam 8 bin yıl öncesine ait

İzmir Bornova'daki Yeşilova ile Yassıtepe höyüklerinde yapılan kazıların başkanlığını üstlenen Doç. Dr. Zafer Derin, sekiz bin sene öncesine ait bir aslanın bacak kemiğiyle, beş bin sene öncesine ait iki ayrı panterin çene kemiklerinin bulunduğunu bildirdi. Doç. Dr. Derin, "Bir zamanlar İzmir'de aslan da varmış." dedi.