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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Polis adayları dikkat! 2021 POMEM polis alımlarında flaş değişiklik! Bir defaya mahsus... Polis adayları dikkat! 2021 POMEM polis alımlarında flaş değişiklik! Bir defaya mahsus... Son dakika... POMEM giriş yönetmeliğinde flaş değişikliğe gidildi. Polis Akademisi tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok adayın mağduriyetini giderecek düzenlemeye ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte POMEM 'lere yapılan polis alımındaki düzenleme metni... Giriş Tarihi: 23.01.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 11:20
Son dakika haberi... Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim görebilmek için başvuru yapan adaylardan bu süreyi başarıyla tamamlayanlar, gerçekleştirilen sınavın ardından polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanıyorlar. POMEM ile ilgili Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Yeni karar ile daha önce polis alımı aşamasında mağdur olan adayların yüzü gülecek. POMEM yönetmeliğinde düzenleme maddeleri ve detayları yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MAĞDURİYET GİDERİLECEK! BİR DEFAYA MAHSUS...
POMEM polis alımlarında yapılan değişiklik 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. POMEM polis alımında sağlık problemi nedeniyle elenen adaylar, elendikten sonraki bir yıl içinde bir defaya mahsus olarak, elendikleri hastalığını tedavi ettirip sağlık kurulu raporu alırsa başvurusu tekrardan incelenecek ve başvuru şartlarına uyan adaylar eğitime alınabilecek. Bu düzenleme ile basit şekilde tedavi edilebilecek hastalıklardan adayların elenmemesini sağlayacak ve adayların mağdur olmasını engelleyecek.
"POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.
"(3) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir.
Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM'lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."